Артиллерия в 40 милях: Раскрыты подробности встречи российских моряков и британского флота

Военно-морские силы Великобритании наблюдали за учениями корабля ВМФ России с боевой стрельбой в международных водах у побережья страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Соединённого Королевства.

По данным британского ведомства, российский корабль провёл артиллерийские стрельбы примерно в 40 морских милях к югу от города Плимут. Учения проходили за пределами территориальных вод Великобритании.

«Российский военный корабль, за которым вели наблюдение королевские ВМС, вчера провёл учения с боевыми стрельбами в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута», — говорится в заявлении Минобороны, которое приводит телеканал Sky News.

В ведомстве уточнили, что британские военные следили за действиями российского корабля на протяжении всего мероприятия и продолжают контролировать его передвижения.

Перед началом стрельб российский экипаж уведомил патрульный корабль HMS Tyne о планируемых действиях и попросил его отойти на безопасное расстояние. Британский корабль выполнил это требование.

Сообщается, что учения продолжались около 30 минут. В Минобороны Великобритании заявили о готовности обеспечивать безопасность страны и отслеживать дальнейшие действия российского корабля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не нужно искать скрытых сигналов в манёврах российского флота, и все учения проходят в рамках международного права, комментируя предположения о связи похода «Неустрашимого» с новым премьером Британии. Он подчеркнул, что никаких намёков усматривать не следует.