National Interest включил военно-морской флот РФ в топ-3 самых сильных в мире

Военно-морской флот России вошёл в топ-3 мирового рейтинга самых сильных флотов. Такой вывод сделали авторы американского издания The National Interest. При составлении списка специалисты учитывали не только количество кораблей, но и уровень их модернизации, возможности логистики и реальный боевой потенциал.

По оценке издания, в тройку входят США, Китай и Россия, которая сохраняет один из крупнейших флотов благодаря развитию подводных сил и необходимости действовать сразу на нескольких стратегических направлениях.

«Хотя по своим возможностям Россия уступает США и Китаю, она сохраняет один из крупнейших военно-морских флотов в мире – отчасти из-за необходимости поддерживать боеготовность на всех четырёх стратегических направлениях», — говорится в публикации.

Согласно данным рейтинга, в составе российского ВМФ находятся 283 боевых корабля. Основой его потенциала остаются стратегические ракетоносцы и многоцелевые подводные лодки.

Авторы материала отмечают, что современная роль флота заключается не только в количестве судов, но и в способности обеспечивать присутствие страны в разных регионах мира.

ВМФ России продолжает укреплять международное военно-морское сотрудничество. В июле корабли Тихоокеанского флота приняли участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие — 2026» в Жёлтом море. В манёврах задействовали, в том числе, ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий» и подводную лодку «Уфа».