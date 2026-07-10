Корабли России и Китая вышли в Жёлтое море на учения «Морское взаимодействие»

В рамках двустороннего военно-морского сотрудничества корабли России и Китая вышли в Жёлтое море для отработки задач морской фазы учений «Морское взаимодействие — 2026». Информация предоставлена пресс-службой Тихоокеанского флота.

«Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли из порта Циндао в Жёлтое море для проведения морского этапа учений «Морское взаимодействие — 2026», — говорится в сообщении.

На этапе подготовки к учениям командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учений на картах.

Напомним, с 6 по 13 июля в акватории Жёлтого моря проходят совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2026». Первые двусторонние военно-морские учения России и Китая прошли в августе 2005 года также в Жёлтом море в рамках масштабных манёвров «Мирная миссия — 2005» под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года учения «Морское взаимодействие» проводятся ежегодно вне рамок ШОС и направлены на повышение боевой готовности флотов двух стран и их способности совместно противостоять вызовам на море.