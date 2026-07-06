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Регион
6 июля, 10:12

Песков: Совместные военно-морские учения РФ и Китая никому не угрожают

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

Совместные морские учения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не опасаются ли в Москве негативной реакции со стороны тихоокеанских государств на манёвры.

«Все должны исходить из того, что, напротив, сотрудничество в такой важной и ответственной области между РФ и Китаем — это важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе», — сказал Песков.

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Напомним, с 6 по 13 июля в Жёлтом море пройдут совместные военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2026». С 2012 года «Морское взаимодействие» проводится ежегодно уже вне формата ШОС. Российские корабли уже прибыли в Циндао.

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