Китай вывел в Тихий океан атомную подлодку и испытал стратегическую ракету

Китайские военные провели очередные испытания стратегического вооружения. Атомная подлодка ВМС НОАК выполнила запуск ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана. Об успешном испытании сообщило Министерство обороны КНР. Запуск состоялся 6 июля в 12:01 по местному времени, что соответствует 07:01 мск.

Для выполнения задачи была задействована стратегическая атомная субмарина Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Она выпустила одну ракету с учебной имитационной боевой частью по заранее определённому району в открытом море. В Пекине подчеркнули, что испытания проходили в соответствии с годовым планом боевой подготовки флота.

Китайская сторона также заявила, что заранее уведомила заинтересованные государства о предстоящем пуске. В Минобороны КНР отметили, что испытание соответствовало международному праву и сложившейся практике, а также не было направлено против какой-либо страны или конкретной цели.

Ранее Минобороны России показало кадры совместного воздушного патрулирования, которое российские и китайские военные провели над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. В операции участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики «Хун-6К». Совместный полёт продолжался около шести часов.