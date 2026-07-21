«Не нужно усматривать намёков»: Песков ответил на страхи Британии после учений корабля «Неустрашимый»

Не стоит искать скрытых сигналов в манёврах российского флота. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о якобы связи между манёврами фрегата «Неустрашимый» и назначением нового премьера Великобритании.

Комментируя подозрения представителей британской прессы, Песков подчеркнул, что все учения и походы российских кораблей проходят строго в рамках международного морского права.

«Не нужно усматривать никаких намёков», — отметил он.

Ранее сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл серию активных учений. В начале месяца в акватории Балтийского моря экипаж отработал задачи по поиску и условному уничтожению подводной лодки противника с применением реактивных глубинных бомб. Кульминацией стала боевая стрельба 20 июля в международных водах в 40 морских милях от побережья Плимута (Великобритания), где корабль в течение 30 минут вёл артиллерийский огонь. Эти действия, совпавшие с днём вступления в должность нового премьер-министра Великобритании, проходили под пристальным наблюдением Королевского ВМФ и французского патрульного самолёта.