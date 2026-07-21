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Регион
21 июля, 09:56

«Не нужно усматривать намёков»: Песков ответил на страхи Британии после учений корабля «Неустрашимый»

Песков: В учениях российских кораблей не стоит искать намёков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Не стоит искать скрытых сигналов в манёврах российского флота. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о якобы связи между манёврами фрегата «Неустрашимый» и назначением нового премьера Великобритании.

Комментируя подозрения представителей британской прессы, Песков подчеркнул, что все учения и походы российских кораблей проходят строго в рамках международного морского права.

«Не нужно усматривать никаких намёков», — отметил он.

Напомним, что 20 июля Энди Бёрнэм официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. В тот же день король Карл III поручил ему сформировать новый состав кабинета министров. Уже в первый день после назначения новый премьер подтвердил неизменность курса Соединённого Королевства на поддержку Украины.

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Ранее сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл серию активных учений. В начале месяца в акватории Балтийского моря экипаж отработал задачи по поиску и условному уничтожению подводной лодки противника с применением реактивных глубинных бомб. Кульминацией стала боевая стрельба 20 июля в международных водах в 40 морских милях от побережья Плимута (Великобритания), где корабль в течение 30 минут вёл артиллерийский огонь. Эти действия, совпавшие с днём вступления в должность нового премьер-министра Великобритании, проходили под пристальным наблюдением Королевского ВМФ и французского патрульного самолёта.

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Александр Юнашев
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