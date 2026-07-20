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Регион
20 июля, 12:57

Новый премьер Британии присягнул на верность Зеленскому, едва вступив в должность

Новый премьер Британии Бёрнем пообещал продолжить поддержку Зеленского

Энди Бёрнем. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Энди Бёрнем. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Поддержка Украины при новом британском премьере Энди Бёрнеме не изменится и останется непоколебимой. Такое заявление он сделал журналистам, трансляцию вёл телеканал Sky News.

«У Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остаётся непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», — заверил Бернем.

«Король Севера» пришёл на Даунинг-стрит: Энди Бёрнэм стал новым премьер-министром Великобритании
«Король Севера» пришёл на Даунинг-стрит: Энди Бёрнэм стал новым премьер-министром Великобритании

Life.ru рассказывал, что британские букмекеры начали принимать ставки на отставку Энди Бёрнэма ещё до его вступления в должность главы кабмина. Коэффициент на уход до конца 2026 года — 17, в следующем — 7, в 2028-м — 4,5, а в 2029-м или позже — 1,33. Букмекеры считают его смену правительства лишь вопросом времени, учитывая британскую традицию быстро менять премьеров. Бёрнэма объявили лидером лейбористов 17 июля, причём внутрипартийное голосование не проводилось — других претендентов не нашлось.

Подробнее о том, кто такой Энди Бёрнэм, читайте в материале Life.ru.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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