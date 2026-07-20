Новый премьер Британии присягнул на верность Зеленскому, едва вступив в должность

Поддержка Украины при новом британском премьере Энди Бёрнеме не изменится и останется непоколебимой. Такое заявление он сделал журналистам, трансляцию вёл телеканал Sky News.

«У Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остаётся непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», — заверил Бернем.

Life.ru рассказывал, что британские букмекеры начали принимать ставки на отставку Энди Бёрнэма ещё до его вступления в должность главы кабмина. Коэффициент на уход до конца 2026 года — 17, в следующем — 7, в 2028-м — 4,5, а в 2029-м или позже — 1,33. Букмекеры считают его смену правительства лишь вопросом времени, учитывая британскую традицию быстро менять премьеров. Бёрнэма объявили лидером лейбористов 17 июля, причём внутрипартийное голосование не проводилось — других претендентов не нашлось.

Подробнее о том, кто такой Энди Бёрнэм, читайте в материале Life.ru.