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Регион
20 июля, 12:27

Чемодан у дверей Даунинг-стрит: Британцы уже делают ставки на отставку нового премьера

В Британии начали делать ставки на отставку нового премьера Энди Бёрнэма

Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Британские букмекеры начали принимать ставки на отставку Энди Бёрнэма ещё до его официального вступления в должность премьер-министра. Об этом корреспонденту сообщил представитель компании Star Sports.

Коэффициент на уход политика до конца текущего года составляет 17, в следующем — 7. На отставку в 2028-м предлагают 4,5, а в 2029 году или позднее — 1,33. Букмекеры считают смену главы правительства лишь вопросом времени, учитывая то, как быстро меняются британские премьер-министры.

Бёрнэма объявили лидером правящей Лейбористской партии 17 июля. Внутрипартийное голосование не потребовалось, поскольку других желающих участвовать в борьбе за пост не нашлось.

«Король Севера» пришёл на Даунинг-стрит: Энди Бёрнэм стал новым премьер-министром Великобритании
«Король Севера» пришёл на Даунинг-стрит: Энди Бёрнэм стал новым премьер-министром Великобритании

Сегодня Энди Бёрнэм стал новым премьер-министром Великобритании и получил от Карла III поручение сформировать правительство. Он сменил ушедшего в отставку Кира Стармера, однако резких перемен во внешней политике Лондона, в том числе в отношениях с Москвой, не ожидается.

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Владимир Озеров
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