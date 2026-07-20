«Король Севера» пришёл на Даунинг-стрит: Энди Бёрнэм стал новым премьер-министром Великобритании

Король Карл III поручил бывшему мэру Большого Манчестера Энди Бёрнэму сформировать правительство. Что известно о новом премьер-министре Великобритании, его карьере, политических взглядах и первых планах.

Энди Бёрнэм («Andy» Burnham) официально стал премьер-министром Великобритании 20 июля 2026 года. На аудиенции в Букингемском дворце политик принял предложение короля Карла III сформировать новое правительство. После встречи с монархом глава кабмина должен отправиться на Даунинг-стрит и обратиться к стране.

Перед этим Кир Стармер подал королю прошение об отставке. В своей последней речи у резиденции премьера он заявил, что передаёт Бёрнэму полномочия с полной поддержкой. Новый руководитель правительства стал 59-м премьер-министром Соединённого Королевства и седьмым человеком, возглавившим британский кабмин с 2016 года.

Энди Бёрнэм после встречи с королём Карлом III, поручившим ему сформировать новое правительство Великобритании. Фото © Aaron Chown/Pool Photo via AP

Почему Энди Бёрнэм стал премьером без парламентских выборов

Всеобщие выборы для смены премьер-министра в Великобритании не требуются. Страна остаётся парламентской монархией, поэтому после отставки главы правительства король предлагает сформировать кабинет политику, способному опереться на большинство в Палате общин.

Бёрнэм 17 июля возглавил правящую Лейбористскую партию, которая сохранила большинство, полученное на выборах 2024 года. Следующие всеобщие выборы должны пройти не позднее 2029 года, хотя новый премьер имеет право назначить их раньше.

Кто такой Энди Бёрнэм

Энди Бёрнэму 56 лет. Он родился недалеко от Ливерпуля, вырос в католической семье и окончил Кембриджский университет. В Лейбористскую партию политик вступил ещё в 1985 году, а впервые стал депутатом Палаты общин в 2001-м.

При правительстве Гордона Брауна Бёрнэм занимал сразу несколько крупных должностей. Он был главным секретарём Казначейства, министром культуры, СМИ и спорта, а затем министром здравоохранения. Позднее политик возглавлял теневое Министерство здравоохранения и был теневым министром внутренних дел.

Одной из наиболее заметных тем его парламентской карьеры стала борьба за раскрытие обстоятельств давки на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, где погибли 97 футбольных болельщиков. Бёрнэм много лет поддерживал семьи погибших и добивался привлечения государственных структур к ответственности.

В 2017 году он покинул парламент и стал первым напрямую избранным мэром Большого Манчестера. На этом посту Бёрнэм продвигал развитие общественного транспорта, строительство социального жилья и передачу дополнительных полномочий регионам. Британские СМИ прозвали его «Королём Севера» после конфликтов с центральным правительством из-за финансирования северных районов Англии во время пандемии.

Как Бёрнэм вернулся в Вестминстер и сменил Стармера

Вернуться в большую политику Бёрнэм смог благодаря дополнительным выборам в округе Мейкерфилд. Голосование прошло 18 июня 2026 года: кандидат лейбористов победил с преимуществом в 9231 голос. После избрания депутатом он автоматически оставил должность мэра Большого Манчестера.

Спустя несколько дней Кир Стармер объявил об отставке на фоне давления внутри партии и падения поддержки лейбористов. Бёрнэм оказался единственным кандидатом на пост партийного лидера. Его поддержали 379 депутатов-лейбористов и 23 связанные с партией организации, включая профсоюзы.

Кир Стармер во время последнего выступления перед уходом с поста премьер-министра. Фото © EPA/NEIL HALL

Что обещает новый премьер-министр Великобритании

Основным приоритетом Бёрнэм назвал борьбу с ростом стоимости жизни. Новый премьер намерен представить долгосрочный десятилетний план развития страны и уже в первые недели принять меры для снижения расходов британских семей.

Политик выступает за расширение государственного и муниципального контроля над ключевыми сферами — энергетикой, водоснабжением, транспортом и социальным жильём. При этом Бёрнэм подчёркивает, что его правительство будет поддерживать бизнес и привлекать частные компании к развитию регионов.

Акция протеста в Лондоне на фоне политического кризиса и снижения поддержки правительства Стармера. Фото © Vuk Valcic/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Ещё одно направление — перераспределение полномочий от Вестминстера к городам и регионам. Бёрнэм хочет дать местным властям больше возможностей самостоятельно управлять общественным транспортом, строить доступное жильё, поддерживать торговые улицы и развивать профессиональное образование.

Бёрнэм также обещает снизить уровень конфликтности в британской политике и объединить разные группы внутри Лейбористской партии. По его словам, правительство должно сосредоточиться не на спорах с оппонентами, а на решении проблем, которые годами оставались без ответа, включая кризис системы социального ухода.

Как изменятся отношения Великобритании с Россией

Резкого изменения внешнеполитического курса Лондона пока не ожидается. Бёрнэм подтвердил приверженность Великобритании НАТО, ядерному сдерживанию и продолжению поддержки Украины. Британские власти также заявляли, что новый премьер полностью разделяет прежнюю линию правительства по этому вопросу.

При этом внешняя политика считается одной из наименее изученных сторон программы Бёрнэма: значительная часть его карьеры была связана с внутренними вопросами и региональным управлением. Первые решения нового кабинета покажут, сохранит ли он все подходы Стармера к санкционной политике, военным расходам и отношениям с Вашингтоном и Брюсселем.

Кот Ларри у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Главный мышелов пережил уже не одну смену главы британского правительства. Фото © AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Вопросы и ответы

Кто стал новым премьер-министром Великобритании в 2026 году?

Новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Большого Манчестера и лидер Лейбористской партии Энди Бёрнэм.

Когда Энди Бёрнэм вступил в должность?

Бёрнэм официально возглавил британское правительство 20 июля 2026 года после встречи с королём Карлом III.

Кого Энди Бёрнэм сменил на посту премьера?

Он сменил Кира Стармера, который руководил правительством Великобритании с июля 2024 года.

Почему нового премьера не выбирали на всеобщих выборах?

Лейбористская партия сохранила большинство в Палате общин. После смены партийного лидера король поручил Бёрнэму сформировать правительство без проведения досрочных парламентских выборов.