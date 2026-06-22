Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку

Кир Родни Стармер (род. 2 сентября 1962, Лондон) — британский политик и юрист, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года и лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Он родился в рабочей семье (отец — слесарь, мать — медсестра), стал первым в роду, кто получил высшее образование: окончил юридический факультет Университета Лидса и Оксфорда, после чего сделал успешную карьеру адвоката, был назначен королевским адвокатом и с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу. В 2015 году Стармер был избран в парламент, где занимал посты теневого министра по делам иммиграции и по вопросам Brexit, а после избрания лидером лейбористов активно боролся с антисемитизмом в партии. На посту премьера он выступает за экономический рост, развитие чистой энергетики, реформу здравоохранения и активную международную поддержку Украины.