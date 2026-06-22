Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку
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Кир Стармер официально сообщил о принятом решении оставить должность премьер-министра Великобритании. Глава правительства выступил с соответствующим заявлением, подтвердив намерение сложить полномочия.
На текущий момент подробности причин такого шага не раскрываются.
Кир Родни Стармер (род. 2 сентября 1962, Лондон) — британский политик и юрист, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года и лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Он родился в рабочей семье (отец — слесарь, мать — медсестра), стал первым в роду, кто получил высшее образование: окончил юридический факультет Университета Лидса и Оксфорда, после чего сделал успешную карьеру адвоката, был назначен королевским адвокатом и с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу. В 2015 году Стармер был избран в парламент, где занимал посты теневого министра по делам иммиграции и по вопросам Brexit, а после избрания лидером лейбористов активно боролся с антисемитизмом в партии. На посту премьера он выступает за экономический рост, развитие чистой энергетики, реформу здравоохранения и активную международную поддержку Украины.
Напомним, ранее The Telegraph сообщила, что союзники Стармера считают его готовящимся к отставке, возможно, уже в понедельник. Однако министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг эти слухи. Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время покинет свой пост. По его мнению, британский лидер не справляется с решением двух ключевых вопросов: миграционного кризиса и энергетической политики, включая необходимость возобновления добычи в Северном море. В конце своего сообщения Трамп также выразил слова поддержки в адрес Стармера.
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