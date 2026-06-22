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Регион
22 июня, 08:40

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку

Обложка © ТАСС / Peter Macdiarmid

Обложка © ТАСС / Peter Macdiarmid

Кир Стармер официально сообщил о принятом решении оставить должность премьер-министра Великобритании. Глава правительства выступил с соответствующим заявлением, подтвердив намерение сложить полномочия.

На текущий момент подробности причин такого шага не раскрываются.

Кир Родни Стармер (род. 2 сентября 1962, Лондон) — британский политик и юрист, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года и лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Он родился в рабочей семье (отец — слесарь, мать — медсестра), стал первым в роду, кто получил высшее образование: окончил юридический факультет Университета Лидса и Оксфорда, после чего сделал успешную карьеру адвоката, был назначен королевским адвокатом и с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу. В 2015 году Стармер был избран в парламент, где занимал посты теневого министра по делам иммиграции и по вопросам Brexit, а после избрания лидером лейбористов активно боролся с антисемитизмом в партии. На посту премьера он выступает за экономический рост, развитие чистой энергетики, реформу здравоохранения и активную международную поддержку Украины.

Стало известно, кто может повлиять на окончательное решение Стармера об оставке
Стало известно, кто может повлиять на окончательное решение Стармера об оставке

Напомним, ранее The Telegraph сообщила, что союзники Стармера считают его готовящимся к отставке, возможно, уже в понедельник. Однако министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг эти слухи. Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время покинет свой пост. По его мнению, британский лидер не справляется с решением двух ключевых вопросов: миграционного кризиса и энергетической политики, включая необходимость возобновления добычи в Северном море. В конце своего сообщения Трамп также выразил слова поддержки в адрес Стармера.

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Оксана Попова
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