Стало известно, кто может повлиять на окончательное решение Стармера об оставке

Окончательное решение — уйти в отставку или остаться — премьер Кир Стармер примет не один. Самое большое влияние на него сейчас оказывает его жена Виктория. Об этом пишет британская газета Times.

В эти выходные Стармер почти всё время провёл в загородной резиденции, общался только с супругой и самыми близкими людьми. Он пытался понять — есть ли шанс сохранить пост или уже всё, пора уходить.

«Сейчас его жена играет ключевую роль в том, что произойдёт дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу», — говорится в публикации.

Другой источник из окружения премьера предупредил: не стоит недооценивать, как сильно жена влияет на его выбор.

Напомним, ранее The Telegraph сообщила, что союзники Стармера считают его готовящимся к отставке, возможно, уже в понедельник. Однако министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг эти слухи. Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время покинет свой пост. По его мнению, британский лидер не справляется с решением двух ключевых вопросов: миграционного кризиса и энергетической политики, включая необходимость возобновления добычи в Северном море. В конце своего сообщения Трамп также выразил слова поддержки в адрес Стармера.