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21 июня, 14:51

«Желаю всего наилучшего»: Трамп «отправил» Стармера в отставку

Трамп заявил о скорой отставке премьера Британии Стармера

Обложка © ТАСС / AP / Isabel Infantes

Обложка © ТАСС / AP / Isabel Infantes

Кир Стармер вскоре оставит пост главы британского правительства. Такой прогноз дал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Кир Стармер уйдёт в отставку с поста премьер-министра Соединённого Королевства», — написал он.

Свою позицию глава Белого дома аргументировал тем, что британский политик показал себя несостоятельным в решении двух ключевых проблем — миграционного кризиса и энергетической политики, настаивая на необходимости возобновления добычи в Северном море, и в заключение добавил слова поддержки в адрес Стармера.

«Желаю ему всего наилучшего!» — заключил Трамп.

Глава МИД Британии призвала Стармера подать в отставку
Глава МИД Британии призвала Стармера подать в отставку

А ранее газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц сообщала, что соратники Стармера ждут его отставки уже в понедельник, 22 июня. По словам высокопоставленного сотрудника правительства, союзники премьера убеждены, что он готовится покинуть пост, а сам Стармер понимает, что «игра окончена». Один из депутатов-лейбористов допустил, что дату ухода глава кабмина может назвать именно в этот день

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Вероника Бакумченко
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