«Желаю всего наилучшего»: Трамп «отправил» Стармера в отставку

Кир Стармер вскоре оставит пост главы британского правительства. Такой прогноз дал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Кир Стармер уйдёт в отставку с поста премьер-министра Соединённого Королевства», — написал он.

Свою позицию глава Белого дома аргументировал тем, что британский политик показал себя несостоятельным в решении двух ключевых проблем — миграционного кризиса и энергетической политики, настаивая на необходимости возобновления добычи в Северном море, и в заключение добавил слова поддержки в адрес Стармера.

«Желаю ему всего наилучшего!» — заключил Трамп.

А ранее газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц сообщала, что соратники Стармера ждут его отставки уже в понедельник, 22 июня. По словам высокопоставленного сотрудника правительства, союзники премьера убеждены, что он готовится покинуть пост, а сам Стармер понимает, что «игра окончена». Один из депутатов-лейбористов допустил, что дату ухода глава кабмина может назвать именно в этот день