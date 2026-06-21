Глава МИД Британии призвала Стармера подать в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер предложила премьеру Киру Стармеру покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Sky News.

По данным журналистов, Купер обратилась к главе кабинета с этим предложением без огласки, в личном разговоре. Сейчас Стармер находится не на Даунинг-стрит, а в загородном поместье Чекерс — резиденции британских премьеров. Там он отдыхает вместе с супругой и детьми.

А ранее газета Telegraph сообщила, что окружение Стармера готовится к его отставке. По словам высокопоставленного сотрудника правительства, премьер понимает, что борьбу проиграл, и, вероятно, объявит дату ухода в понедельник, 22 июня