Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал политику премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По его словам, тот оставит после себя рост милитаристских настроений, банды мигрантов и насильников, а также провалы в энергетической сфере.

«Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров, мигрантские преступления и отказ признавать любые из этих ошибок», — написал спецпредставитель президента РФ в соцсети Х.