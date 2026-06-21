Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 03:57

Дмитриев: Стармер оставит Британии в наследие мигрантов и насильников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал политику премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По его словам, тот оставит после себя рост милитаристских настроений, банды мигрантов и насильников, а также провалы в энергетической сфере.

«Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров, мигрантские преступления и отказ признавать любые из этих ошибок», — написал спецпредставитель президента РФ в соцсети Х.

Стармер заявил, что останется премьером Британии, несмотря на отставки в МО
Стармер заявил, что останется премьером Британии, несмотря на отставки в МО

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что более 100 депутатов Лейбористской партии потребовали от Стармера обозначить сроки возможной отставки после внутрипартийных разногласий и усиления позиций его политических оппонентов. Внутри партии обсуждается сценарий, при котором премьер-министр может объявить о возможном уходе с поста уже на следующей неделе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar