Дмитриев: Стармер оставит Британии в наследие мигрантов и насильников
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал политику премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По его словам, тот оставит после себя рост милитаристских настроений, банды мигрантов и насильников, а также провалы в энергетической сфере.
«Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров, мигрантские преступления и отказ признавать любые из этих ошибок», — написал спецпредставитель президента РФ в соцсети Х.
Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что более 100 депутатов Лейбористской партии потребовали от Стармера обозначить сроки возможной отставки после внутрипартийных разногласий и усиления позиций его политических оппонентов. Внутри партии обсуждается сценарий, при котором премьер-министр может объявить о возможном уходе с поста уже на следующей неделе.
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