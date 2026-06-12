Стармер заявил, что останется премьером Британии, несмотря на отставки в МО

Глава британского правительства не намерен покидать свой пост. Кир Стармер в интервью Би-би-си дал понять, что отставка министра обороны Джона Хили, его заместителя и ещё двух помощников не заставит его уйти.

«Я хочу закончить работу, для которой я был избран во главе правительства. И именно поэтому я всегда говорил, что не собираюсь отказываться от обязательства, которое я взял на себя в 2024 году, — служить своей стране и выполнять мандат, который я получил от британского народа для этого», — заявил он.

Политические аналитики называют кадровый кризис в военном ведомстве крайне чувствительным ударом по авторитету премьера. Причиной раздора стал подготовленный ещё в январе, но так и не обнародованный план оборонных инвестиций. По сведениям британских СМИ, правительство решило увеличить расходы на эти цели на £13,5 млрд ($18 млрд) в течение трёх лет. При этом изначально в прессе фигурировала цифра в £18 млрд, да и та, как указывалось, на несколько миллиардов меньше реальных потребностей.

В беседе с корпорацией Стармер опроверг утверждения о нежелании кабинета вкладываться в оборону. Он заверил, что каждое министерство вносит свою лепту, урезая собственные бюджеты ради перенаправления средств на военные нужды.

Ранее в Соединённом Королевстве наметился новый виток внутриполитического кризиса. Уэс Стритинг, недавно сложивший полномочия министра здравоохранения, заявил о планах включиться в борьбу за пост главы Лейбористской партии и кресло премьер-министра. Причиной ухода из правительства он назвал утрату доверия к действующему лидеру Киру Стармеру. Стритинг настаивает на проведении полноценных выборов среди претендентов. Экс-министр также дал понять, что настало время пересмотреть формат взаимодействия с Евросоюзом, намекнув на возвращение к единому рынку.