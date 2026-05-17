Стало известно, кто может сменить Стармера на посту премьера Британии

Великобританию может ждать новая внутриполитическая драма. Уэс Стритинг, только что покинувший пост министра здравоохранения, объявил о намерении побороться за кресло главы Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра страны.

Свою отставку чиновник объяснил потерей доверия к Киру Стармеру. Теперь он требует провести полноценный конкурс среди кандидатов. В своей речи на конференции аналитического центра Progress Стритинг заявил, что пришло время пересмотреть отношения с Евросоюзом, намекнув на возвращение к единому рынку.

Экс-министр раскритиковал стиль руководства Стармера, назвав его «жёстким» и подавляющим дискуссию в правительстве. По его мнению, лейбористы пришли к власти неподготовленными. Конкретные решения кабмина, такие как сокращение зимних выплат на отопление, он назвал катастрофой.

Стритингу 43 года. Он занимал пост главы Минздрава Британии с 2024 года, а до этого был членом Палаты общин.

Ранее сразу три чиновника из кабинета министров Стармера подали в отставку, выражая несогласие с решением премьер-министра оставаться на своём посту. В числе покинувших кабинет — замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.