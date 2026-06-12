«Медленно, но верно»: Дмитриев заявил, что инопланетяне работают над отставкой Стармера
Дмитриев пошутил, что инопланетяне помогают добиться отставки Стармера
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку предположил, что инопланетяне помогают добиться отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом он написал у себя в соцсети Х.
«Два дня назад я попросил пришельцев помочь человечеству обеспечить отставку Стармера. Похоже, что пришельцы работают медленно, но верно», — указал он, комментируя публикацию The Telegraph.
В материале британского издания приводятся слова лидера Консервативной партии Кеми Бэйднок, которая заявила, что военные королевства утратили доверие к премьеру.
Ранее трое членов кабинета Кира Стармера одновременно заявили об уходе, выражая несогласие с решением премьера сохранить свой пост. Из правительства вышли: замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи жертвам и борьбы с насилием над женщинами и девочками Алекс Дэвис-Джонс. Позже свой пост сдал и глава британского МО Джон Хили, мечтавший отправить войска на Украину.
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