Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку предположил, что инопланетяне помогают добиться отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом он написал у себя в соцсети Х.

«Два дня назад я попросил пришельцев помочь человечеству обеспечить отставку Стармера. Похоже, что пришельцы работают медленно, но верно», — указал он, комментируя публикацию The Telegraph.

В материале британского издания приводятся слова лидера Консервативной партии Кеми Бэйднок, которая заявила, что военные королевства утратили доверие к премьеру.

Ранее трое членов кабинета Кира Стармера одновременно заявили об уходе, выражая несогласие с решением премьера сохранить свой пост. Из правительства вышли: замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи жертвам и борьбы с насилием над женщинами и девочками Алекс Дэвис-Джонс. Позже свой пост сдал и глава британского МО Джон Хили, мечтавший отправить войска на Украину.