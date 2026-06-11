Мечтавший отправить войска на Украину британский министр подал в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Причиной стало отсутствие обещанных инвестиций в проекты ведомства.

«Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для её защиты в период растущих угроз», — заявил Хили в письме премьер-министру Британии Киру Стармеру.

Он признался, что решился на такой шаг «с глубоким сожалением и большой неохотой».

Джону Хили 66 лет. Он занял пост министра обороны Британии в 2024 году, сменив на нём Гранта Шэппса.

Хили родился в 1960 году, учился в Кембридже, начинал карьеру как журналист и активист по защите прав инвалидов. С 1997 года является депутатом Палаты общин, занимал различные должности в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, а после ухода лейбористов в оппозицию в 2010-м был теневым министром здравоохранения и жилищного хозяйства. В качестве главы оборонного ведомства выступал за увеличение военных расходов, поддерживал ужесточение политики в отношении России и наращивание помощи Украине.

Также Хили отметился скандальными заявлениями. В частности, он утверждал, что хочет «похитить» президента России Владимира Путина и стать первым главой минобороны, кто отправит войска на Украину.