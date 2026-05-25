«Сэкономили 200 миллионов»: СМИ назвали причину сбоя GPS у самолёта министра обороны Британии Хили

Правительственный борт министра обороны Великобритании Джона Хили, у которого пропал сигнал GPS во время полёта вблизи российской границы, оказался не защищён от средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила газета The Times.

Аналогичный инцидент произошёл ещё в марте 2024 года с предшественником Хили Грантом Шэппсом — тогда его самолёт также лишился спутникового сигнала при пролёте рядом с Калининградом. Причиной отсутствия необходимой защиты на обоих Dassault Falcon 900LX, используемых для нужд британского правительства, военного командования и королевской семьи, называлось желание сэкономить 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов) на соответствующие системы.

Позже это решение пересмотрели, однако приобретённые в 2021 году самолёты так и остались уязвимыми перед РЭБ. В марте этого года депутат Бен Обиc-Джекти уже направлял запрос в Минобороны, но получил ответ, что модернизация двух бортов «находится на рассмотрении».

Напомним, инцидент с бортом, которым летел Хили, произошёл 21 мая. В самолёте вместе с министром находились военные советники, неназванный трёхзвёздный генерал, двое фотографов и журналист The Times. Они возвращались на родину после посещения расположения британских войск на юго-востоке Эстонии, когда у Dassault Falcon 900LX пропал спутниковый сигнал. Восстановить его можно было лишь при перезагрузке системы, но в воздухе этого не сделали. В итоге пилоту в течение всех трёх часов рейса пришлось пользоваться инерциальной навигационной системой, которая не требует внешних сигналов.