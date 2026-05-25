Самолёт с министром обороны Британии потерял сигнал GPS у границы РФ

Сигнал GPS потерял правительственный самолёт, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, во время пролёта вблизи российской границы. Об этом сообщила газета The Times, журналист которой сопровождал министра во время поездки в Эстонию.

По данным издания, глава военного ведомства посещал британских военнослужащих, размещённых на юго-востоке страны. Вместе с ним в поездке находились советники, трёхзвёздный генерал, имя которого не раскрывается, а также двое фотографов.

Обратный рейс в Великобританию выполнялся 21 мая на самолёте Dassault Falcon 900LX. Во время полёта экипаж столкнулся с исчезновением GPS-сигнала. The Times отмечает, что для восстановления работы требовалась полная перезагрузка системы, однако проводить её в воздухе не стали. Пилоты продолжили маршрут, используя инерциальную систему навигации, не зависящую от внешних источников сигнала.

На фоне сбоя часть функций бортового оборудования оказалась недоступна. Как пишет издание, на приборной панели возникли неполадки, а пассажиры не могли подключиться к интернету. Газета при этом не делает выводов о причинах произошедшего.

Ранее американский транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший из Румынии, подал сигнал бедствия. ЧП произошло, когда борт находился в воздушном пространстве Чехии. Причина не называется. Машина продолжает полёт в сторону Германии, высота пока стабильная — около 10,3 км. Скорее всего, экстренную посадку борт примет на американской базе Рамштайн.