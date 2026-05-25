Американский транспортный самолёт подал сигнал бедствия в небе над Европой

Американский транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший из Румынии, подал сигнал бедствия. ЧП произошло, когда борт находился в воздушном пространстве Чехии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Причина не называется. Машина продолжает полёт в сторону Германии, высота пока стабильная — около 10,3 км. Скорее всего, экстренную посадку борт примет на американской базе Рамштайн. Самолёту около 20 лет. Пилоты не снижаются, но тревожный сигнал уже подан.

Ранее в Польшу прибыли первые три истребителя F-35 из США. Самолёты с бортовыми номерами 3509, 3510 и 3511 приземлились на 32-й авиабазе в Ласке. Они получили обозначение «Гусары». Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в ближайшие недели поступят ещё 11 машин, и до конца года в стране будет 14 F-35. Всего контракт предусматривает поставку 32 истребителей. Официальная церемония встречи пройдёт 12 июня.