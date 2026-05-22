Два человека пострадали при ЧП на авиабазе Эглин во Флориде

Два человека пострадали в результате инцидента на авиабазе ВВС США Эглин во Флориде. Подробности сообщило командование объекта.

В официальном заявлении уточняется, что всё случилось около 14:00 по местному времени. Пострадавших отправили в больницу, об их состоянии пока не сообщается.

Известно, что повреждения зафиксированы только в одном здании. Речь идёт об исследовательском центре, где занимаются разработкой взрывчатых веществ.

Другие сооружения и техника на территории базы не пострадали. На деятельности аэродрома происшествие не отразилось.

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются. Официальные лица пока воздерживаются от комментариев и не раскрывают характер работ, которые велись в лаборатории.

Авиабаза Эглин (Eglin Air Force Base) — это крупный военный объект ВВС США, расположенный на северо-западе Флориды, недалеко от города Вальпараисо. Основанная в 1935 году, сегодня она служит важным центром для испытаний вооружений, а также подготовки пилотов, включая тренировки для знаменитого «Рейда Дулиттла». База находится под управлением Командования материально-технического обеспечения ВВС (AFMC) и занимает обширную территорию, что делает её одной из крупнейших авиабаз мира.