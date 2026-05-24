Telegraph: Франция и Британия отвергли идею потратить 0,25% ВВП НАТО на Украину

Великобритания и Франция выступили против инициативы о фиксированных тратах стран НАТО на военную поддержку Украины в размере 0,25% ВВП, пишет The Telegraph.

По данным издания, аналогичную позицию заняли Испания, Италия и Канада. При этом часть стран альянса инициативу поддержала, однако их перечень не уточняется.

Идея заключалась в том, чтобы закрепить минимальный уровень расходов на помощь Киеву и обеспечить более стабильные поставки вооружений. Однако, как отмечается, в НАТО нет единой позиции по этому вопросу.

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявлял, что страны НАТО не готовы согласиться на обязательные траты части ВВП на эти цели, хотя ранее сам допускал такую возможность.