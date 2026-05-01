Госдолг США впервые за 79 лет превысил 100% ВВП

Госдолг США достиг 31,27 триллиона долларов, превысив 100% ВВП

Государственный долг США превысил размер ВВП страны, пишет Fox Business News. Его объём достиг 31,27 триллиона долларов при совокупном размере экономики в 31,22 триллиона.

Госдолг Штатов не превышвал размер ВВП со времён окончания Второй Мировой войны, когда в 1946 году после демобилизации в армии он достиг 106% от экономики. По мнению профильных агентств, рост долговой нагрузки будет только продолжаться, а к 2027 году, если верить Fitch Ratings, он может составить 120% от ВВП.

Напомним, тем временем российский госдолг находится на очень низком уровне. По данным Международного валютного фонда, по итогам прошлого года наша страна заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» по данному показателю.

Матвей Константинов
