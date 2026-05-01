Госдолг США впервые за 79 лет превысил 100% ВВП
Госдолг США достиг 31,27 триллиона долларов, превысив 100% ВВП
Государственный долг США превысил размер ВВП страны, пишет Fox Business News. Его объём достиг 31,27 триллиона долларов при совокупном размере экономики в 31,22 триллиона.
Госдолг Штатов не превышвал размер ВВП со времён окончания Второй Мировой войны, когда в 1946 году после демобилизации в армии он достиг 106% от экономики. По мнению профильных агентств, рост долговой нагрузки будет только продолжаться, а к 2027 году, если верить Fitch Ratings, он может составить 120% от ВВП.
Напомним, тем временем российский госдолг находится на очень низком уровне. По данным Международного валютного фонда, по итогам прошлого года наша страна заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» по данному показателю.
