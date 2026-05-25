Сами виноваты: Эксперт счёл закономерной проблему с GPS у борта главы МО Британии

Потеря спутникового сигнала самолётом министра обороны Великобритании Джона Хили у границы с Россией вполне закономерна. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд», комментируя соответствующие сообщения иностранных СМИ.

Аналитик пояснил, что из Прибалтики в сторону РФ могут запускать беспилотники. Сохранение сигнала GPS над пограничной с этими республиками территорией означало бы содействие противнику в наведении. При этом однозначно винить во всём средства РЭБ не стоит, считает собеседник издания.

«Но даже если это и стало причиной потери самолётом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», — добавил Кнутов.

При этом эксперт оговорился, что однозначно утверждать о воздействии на борт российских комплексов радиоэлектронной борьбы не стоит.

Напомним, Минобороны Британии обвинило российских лётчиков в «опасном и неприемлемом» сближении над Чёрным морем. Один из перехватов закончился тем, что у британского самолёта отключился автопилот. Российские истребители Су-35 и Су-27 заставили британский разведывательный самолёт RAF Rivet Joint дважды испытать сильный стресс за один полёт.