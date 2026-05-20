Российские истребители перехватили разведчик Британии над Чёрным морем

Минобороны Британии обвинило российских лётчиков в «опасном и неприемлемом» сближении над Чёрным морем. Один из перехватов закончился тем, что у британского самолёта отключился автопилот.

Российские истребители Су-35 и Су-27 заставили британский разведывательный самолёт RAF Rivet Joint дважды испытать сильный стресс за один полёт. По данным Минобороны Великобритании, первая встреча закончилась почти драматично: Су-35 подлетел так близко, что у британской машины сработали аварийные системы и отключился автопилот.

Су-35 и Су-27 перехватили британский разведчик над Чёрным морем. Видео © Х / DefenceHQ

Второй эпизод, судя по всему, британцы запомнят надолго. Пилот на Су-27 «поздоровался» особенно виртуозно: он совершил шесть пролётов прямо перед носом разведчика, сократив дистанцию до критических шести метров.

«В прошлом месяце над Чёрным морем два российских истребителя неоднократно и опасно перехватывали самолёт Rivet Joint Королевских ВВС», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

Лондон уже направил ноту протеста в посольство России. В своём сообщении британцы подчеркнули, что их самолёт «выполнял плановый полет и не был вооружён», намекая на мирные намерения.

Напомним, что это не первый воздушный инцидент у границ России за последнее время. Силы НАТО продолжают наращивать разведывательную активность у российских рубежей.