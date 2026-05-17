Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 11:24

Финляндия подняла истребители Hornet из-за БПЛА, залетевшего в Латвию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Истребители Hornet были подняты в воздух на юго-востоке Финляндии и в регионе Пирканмаа. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Силы обороны страны.

В воскресенье военные усилили меры по контролю воздушного пространства. Истребители подняли на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в небе, объявленного в приграничных районах Латвии.

Ранее портал LSM сообщил, что утром в воскресенье неизвестный беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Латвии. Силы НАТО продолжают мониторинг обстановки в регионе.

Простой народ против: В Риге заявили о недовольстве жителей поддержкой Украины
Простой народ против: В Риге заявили о недовольстве жителей поддержкой Украины

Напомним, сегодня утром неопознанный объект нарушил воздушное пространство Латвии. Около 6 часов беспилотник залетел в Краславский край, затем пролетел через Лудзенский край и покинул территорию страны. Факт вторжения подтвердили латвийские военные в своём официальном аккаунте в соцсети Х.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Финляндия
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar