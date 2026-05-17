Финляндия подняла истребители Hornet из-за БПЛА, залетевшего в Латвию

Истребители Hornet были подняты в воздух на юго-востоке Финляндии и в регионе Пирканмаа. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Силы обороны страны.

В воскресенье военные усилили меры по контролю воздушного пространства. Истребители подняли на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в небе, объявленного в приграничных районах Латвии.

Ранее портал LSM сообщил, что утром в воскресенье неизвестный беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Латвии. Силы НАТО продолжают мониторинг обстановки в регионе.

Напомним, сегодня утром неопознанный объект нарушил воздушное пространство Латвии. Около 6 часов беспилотник залетел в Краславский край, затем пролетел через Лудзенский край и покинул территорию страны. Факт вторжения подтвердили латвийские военные в своём официальном аккаунте в соцсети Х.