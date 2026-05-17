Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 08:13

Беспилотник нарушил воздушное пространство Латвии, НАТО подняло истребители

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Сегодня утром воздушное пространство Латвии было нарушено неопознанным объектом. Около 6 часов утра беспилотный летательный аппарат залетел в Краславский край, после чего продолжил движение через Лудзенский край и покинул границы республики. Сам факт вторжения латвийские военные подтвердили в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Беспилотник над Латвией. Видео © LTV ZINU DITNESTS

В пяти регионах (Краславском, Лудзенском, Резекненском, Алуксненском и Балвском) было объявлено предупреждение о возможной угрозе.

Нарушителя пытались перехватить истребители НАТО, несущие боевое дежурство в странах Балтии.

По данному факту начато расследование. Представители альянса пока не комментируют, был ли дрон военным или гражданским, и откуда он взялся.

Рухнувший в Турции дрон был украинским
Рухнувший в Турции дрон был украинским

Ранее сообщалось, что НАТО узнало об украинских дронах у своих границ постфактум. Украина не предупреждала Латвию и Эстонию о приближении своих беспилотников к воздушному пространству стран.

Напомним, 7 мая на территории Латвии рухнули три украинских беспилотника. Один из них нашли на нефтебазе в восточной части страны. Запуск дронов производился из Житомирской области.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Латвия
  • НАТО
  • Прибалтика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar