Беспилотник нарушил воздушное пространство Латвии, НАТО подняло истребители

Сегодня утром воздушное пространство Латвии было нарушено неопознанным объектом. Около 6 часов утра беспилотный летательный аппарат залетел в Краславский край, после чего продолжил движение через Лудзенский край и покинул границы республики. Сам факт вторжения латвийские военные подтвердили в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Беспилотник над Латвией. Видео © LTV ZINU DITNESTS

В пяти регионах (Краславском, Лудзенском, Резекненском, Алуксненском и Балвском) было объявлено предупреждение о возможной угрозе.

Нарушителя пытались перехватить истребители НАТО, несущие боевое дежурство в странах Балтии.

По данному факту начато расследование. Представители альянса пока не комментируют, был ли дрон военным или гражданским, и откуда он взялся.

Ранее сообщалось, что НАТО узнало об украинских дронах у своих границ постфактум. Украина не предупреждала Латвию и Эстонию о приближении своих беспилотников к воздушному пространству стран.

Напомним, 7 мая на территории Латвии рухнули три украинских беспилотника. Один из них нашли на нефтебазе в восточной части страны. Запуск дронов производился из Житомирской области.