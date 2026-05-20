В Эстонии и российских медиа обсуждают необычный эпизод: истребитель НАТО впервые применили для уничтожения украинского беспилотника, который мог направляться к объектам в РФ. В связи с этим газета «Взгляд» констатирует: «НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА».

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Таллин получил информацию от Литвы о движении БПЛА, после чего цель зафиксировал эстонский радар. На аппарат навели румынский F-16 из состава балтийской миссии НАТО, и дрон был сбит в южной части страны — над озером Выртсъярв, недалеко от Тарту.

По оценке «Взгляда», такая география говорит о том, что беспилотник мог направляться к российским объектам в Псковской области, а затем, возможно, и в Ленинградской. Издание напоминает, что ранее страны Прибалтики либо игнорировали подобные эпизоды, либо называли их случайностью. Теперь же Эстония впервые пошла на перехват.

Автор обращает внимание на политическую иронию ситуации: миссия НАТО в Прибалтике создавалась для перехвата российских самолётов, однако первое реальное боевое применение истребителей оказалось направлено против украинской воздушной цели. По версии авторов публикации, одного сбитого БПЛА недостаточно, чтобы снять вопросы к странам Балтии. Если Таллин и союзники хотят доказать, что не участвуют в украинских атаках, им придётся системно усиливать ПВО, публично осуждать такие полёты и добиваться прекращения технической поддержки маршрутов украинских беспилотников.

Военный эксперт Дмитрий Корнев объяснил 47news, что формально пилоты альянса выполняли обычную задачу по защите неба страны НАТО.

«Обнаружен посторонний объект в воздушном пространстве страны, сигналов не подаёт. Такие положено сбивать. И кому этот дрон принадлежит, не так важно», — отметил он.