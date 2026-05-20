Истребители НАТО приступили к обороне России от украинских БПЛА
В Эстонии и российских медиа обсуждают необычный эпизод: истребитель НАТО впервые применили для уничтожения украинского беспилотника, который мог направляться к объектам в РФ. В связи с этим газета «Взгляд» констатирует: «НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА».
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Таллин получил информацию от Литвы о движении БПЛА, после чего цель зафиксировал эстонский радар. На аппарат навели румынский F-16 из состава балтийской миссии НАТО, и дрон был сбит в южной части страны — над озером Выртсъярв, недалеко от Тарту.
По оценке «Взгляда», такая география говорит о том, что беспилотник мог направляться к российским объектам в Псковской области, а затем, возможно, и в Ленинградской. Издание напоминает, что ранее страны Прибалтики либо игнорировали подобные эпизоды, либо называли их случайностью. Теперь же Эстония впервые пошла на перехват.
Автор обращает внимание на политическую иронию ситуации: миссия НАТО в Прибалтике создавалась для перехвата российских самолётов, однако первое реальное боевое применение истребителей оказалось направлено против украинской воздушной цели. По версии авторов публикации, одного сбитого БПЛА недостаточно, чтобы снять вопросы к странам Балтии. Если Таллин и союзники хотят доказать, что не участвуют в украинских атаках, им придётся системно усиливать ПВО, публично осуждать такие полёты и добиваться прекращения технической поддержки маршрутов украинских беспилотников.
Военный эксперт Дмитрий Корнев объяснил 47news, что формально пилоты альянса выполняли обычную задачу по защите неба страны НАТО.
«Обнаружен посторонний объект в воздушном пространстве страны, сигналов не подаёт. Такие положено сбивать. И кому этот дрон принадлежит, не так важно», — отметил он.
Напомним, Эстония впервые перехватила украинский беспилотник недалеко от Тарту 19 мая. После уничтожения дрона эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Киев не имеет права использовать воздушное пространство его стороны, поскольку не состоит в НАТО.
