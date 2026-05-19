Киев намеренно провоцирует соседей России, пытаясь вовлечь их в вооружённый конфликт, что может иметь трагические последствия для всех сторон. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, слова которого приводит SHOT.

По словам парламентария, последствия коснутся не только самой Незалежной, но и стран, над которыми пролетают её беспилотники.

«Больно будет всем. Киев втягивает соседей России в военный конфликт», — подчеркнул собеседник.