«Больно будет всем»: В Госдуме предостерегли от втягивания соседей РФ в конфликт на Украине
Картаполов: Украина втягивает соседей РФ в конфликт, результат будет трагическим
Военнослужащие Сил обороны Эстонии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / exopixel
Киев намеренно провоцирует соседей России, пытаясь вовлечь их в вооружённый конфликт, что может иметь трагические последствия для всех сторон. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, слова которого приводит SHOT.
По словам парламентария, последствия коснутся не только самой Незалежной, но и стран, над которыми пролетают её беспилотники.
«Больно будет всем. Киев втягивает соседей России в военный конфликт», — подчеркнул собеседник.
Напомним, что Эстония впервые перехватила украинский беспилотник недалеко от Тарту. На месте падения продолжаются работы по уборке обломков. После этого эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Киев не имеет права использовать воздушное пространство его стороны, поскольку не состоит в НАТО.
