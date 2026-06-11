Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поинтересовался, связаны ли перемены во взглядах британцев на политику премьера Кира Стармера с инопланетянами. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X, комментируя материал телеканала GB News.

Поводом стала публикация, где уход министра обороны Великобритании Джона Хили назван кризисом для Стармера. The Daily Telegraph писала, что министр был недоволен низкими расходами на оборону и говорил об этом Стармеру до своей отставки. Дмитриев задался вопросом, связаны ли меняющиеся взгляды британцев на политику премьера с инопланетянами или же у него просто новый кризис.

«Инопланетяне работают или это просто очередной кризис Стармера?» — написал он.

К слову, Кирилл Дмитриев не раз связывает в одном заявлении имя британского премьера и неземные цивилизации. В мае он пошутил, что ожидание отставки Кира Стармера сблизило людей со всей планеты и инопланетян, назвав всех сторонников ухода британского премьера «объединёнными Киром». Он приложил к посту гифку из фильма «Гладиатор» с фразой о том, что если держаться вместе, то удастся выжить. А на днях он выступил с необычным обращением и попросил инопланетян, пока они готовятся к контакту с человечеством, проявить своё всемогущество и убедить Кира Стармера уйти в отставку.

Напомним, глава британского Минобороны Джон Хили покинул свой пост, объяснив решение отсутствием необходимого финансирования для проектов ведомства. Хили отметил, что ни сам глава кабинета, ни министерство финансов не смогли и не захотели выделить деньги, которые нужны стране для обеспечения безопасности на фоне растущих угроз. Своё решение он назвал глубоко сожалением и большой неохотой.