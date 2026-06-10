Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выступил с необычным обращением в социальной сети X, адресовав его внеземным цивилизациям. В своём сообщении он попросил инопланетян оказать содействие в убеждении премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку.

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите своё всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», — говорится в публикации главы РФПИ.

Дмитриев отметил, что нет необходимости в силовых действиях или закулисных манёврах. Он заявил, что Стармеру просто нужно объяснить, как его отставка может вселить надежду в западную цивилизацию.

Ранее сразу три министра кабинета министров Стармера подали в отставку, выражая несогласие с решением премьер-министра оставаться на своём посту. В числе покинувших кабинет — замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Миатта Фанбулле, а также министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.