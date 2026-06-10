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10 июня, 01:29

Дмитриев связал протесты в Белфасте с подпитывающей конфликты политикой Стармера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал протесты в Белфасте и заявил, что политика британского премьера Кира Стармера «разжигает конфликты». Об этом он написал в соцсети X.

«Политика Стармера разжигает конфликты. Почему Кир Стармер хочет оттянуть свою отставку до самого унизительного момента, когда все его политические решения приведут к грандиозному взрыву ненависти и разочарования? Исцеление Великобритании может начаться только после того, как Кир уйдёт в отставку», — пишет он.

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Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана. Нападавший мог попытаться обезглавить свою жертву. Остановить его удалось очевидцам, которые бросились на помощь пострадавшему. Получившего тяжёлые ранения мужчину доставили в больницу.

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Тимур Хингеев
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