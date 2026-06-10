В Белфасте демонстранты подожгли автобус и полицейскую машину

В Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Об этом пишет BBC.

Группы протестующих собрались в нескольких районах Белфаста. Многие пришли в тёмной одежде и масках. В разных частях города загорелись мусорные баки, а на Крамлин-роуд, ведущей в западный Белфаст, появились десятки очагов огня. Над улицей поднялся густой чёрный дым. Люди в масках продолжали подбрасывать в костры новые предметы. На место прибыли пожарные, рядом дежурили полицейские подразделения и бронеавтомобили Land Rover, используемые для подавления беспорядков.

Поводом для протестов стало нападение, которое, по данным полиции, совершил гражданин Судана. Ряд британских изданий со ссылкой на видео, появившееся в соцсетях, сообщил, что нападавший мог попытаться обезглавить свою жертву. Остановить его удалось очевидцам, которые бросились на помощь пострадавшему. Получившего тяжёлые ранения мужчину доставили в больницу.

Беспорядки перекинулись и на другие населённые пункты. В Портадауне протестующие подожгли полицейский автомобиль. Независимый депутат Ассамблеи Северной Ирландии Дуг Битти назвал случившееся возле своего офиса удручающим. По его словам, тревога жителей после нападения понятна, однако вымещать гнев на полицейских и случайных прохожих недопустимо. Он также выразил надежду, что сотрудники полиции не пострадают, и призвал участников акций отказаться от насилия.

Тем временем перед президентским дворцом Шандора в Будапеште состоялся многотысячный митинг в поддержку главы государства Тамаша Шуйока. Люди вышли на акцию, протестуя против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который добивается досрочного ухода президента. Акцию под лозунгом «Не бойтесь!» организовали общественные деятели, близкие к правоконсервативным кругам и оппозиционной партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана.