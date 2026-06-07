«Сам уходи!»: Жители Будапешта выступили против Мадьяра, жаждущего отставки президента

Перед президентским дворцом Шандора в Будапеште состоялся многотысячный митинг в поддержку главы государства Тамаша Шуйока. Люди вышли на акцию, протестуя против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который добивается досрочного ухода президента.

«Верховенство права нельзя осуществить в нарушение принципа верховенства права», — сказал один из организаторов протеста, заместитель председателя будапештского отделения партии «Фидес» Жолт Ренге.

Митинг в Будапеште в защиту президента страны. Видео © Х / JB

Напомним, Мадьяр призвал Шуйока, членов Конституционного суда и генпрокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая, хотя полномочия президента истекают только весной 2029 года. Сам Шуйок отказался покидать пост досрочно, назвав требования политически мотивированными, и обратился за разъяснениями в Венецианскую комиссию. В ответ премьер пообещал внести поправки в конституцию, чтобы принудительно сместить его.

Акцию под лозунгом «Не бойтесь!» организовали общественные деятели, близкие к правоконсервативным кругам и оппозиционной партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана. По подсчётам корреспондента РИА «Новости», площадь перед дворцом и прилегающие улицы заполнили около двух тысяч человек. В руках у демонстрантов были национальные флаги, белые цветы и плакаты: «Не уходите, господин президент!», «Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллионов фидесовцев».

Толпа скандировала лозунги против действующего премьера: «Не позволим!», «Предатель!», «Диктатор!», «Сам уходи в отставку!», а также выкрикивала имя Виктора Орбана.

Кроме того, в поддержку Шуйока выступили сам Орбан и партия «ФИДЕС», перешедшие в оппозицию. Они считают требование Мадьяра опасным прецедентом и нарушением конституционных норм. По законам Венгрии президент избирается парламентом на пять лет. Шуйок занял этот пост в 2024 году.