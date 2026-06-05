Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как прагматика, чьи действия были направлены на благо венгерского народа. Слова представителя Кремля приводит газета «Известия».

Песков подчеркнул, что Орбан не был другом России, но его политика нередко совпадала с российскими интересами, что, по его мнению, является фундаментом для сотрудничества между государствами.

«С Венгрией Орбан всегда был большим прагматиком, он не был нашим другом, он был другом венгерского народа, и он делал то, что выгодным венграм», — сказал Песков.

А ранее новый премьер Венгрии Петер Мадьяр допустил, что его страна могла бы принять новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Однако, по его словам, решающей роли в предоставлении гарантий безопасности украинскому государству европейская страна сыграть не сможет.