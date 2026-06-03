Мадьяр после позорного ролика о туалетах пообещал наказать Орбана

Действующий глава венгерского правительства Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в прямом управлении спецслужбами и потребовал привлечь его к ответственности. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в соцсети X.

«Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог отдавать приказ о проведении облав и отмене расследований», — написал он.

За такие действия, подчеркнул Мадьяр, бывший руководитель государства обязан понести наказание. Каким именно образом он планирует добиваться этого, премьер не уточнил.

Ранее Петер Мадьяр решил обличить роскошь прежней администрации и записал для этого видео. Местом для разоблачения он выбрал гостевую уборную Национального банка страны. Ролик с унитазом, ёршиком и отделкой он выложил в соцсети, надеясь доказать: предшественники слишком много тратили на интерьеры. Но задумка обернулась против самого премьера. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович публично высмеял колоритную локацию. По его мнению, сам факт съёмки возле «унитазов и туалетных ёршиков» вызывает недоумение.