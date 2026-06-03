ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 16:15

Мадьяр после позорного ролика о туалетах пообещал наказать Орбана

Новый премьер Венгрии требует наказать Орбана за контроль над спецслужбами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Cristi Dangeorge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Cristi Dangeorge

Действующий глава венгерского правительства Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в прямом управлении спецслужбами и потребовал привлечь его к ответственности. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в соцсети X.

«Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог отдавать приказ о проведении облав и отмене расследований», — написал он.

За такие действия, подчеркнул Мадьяр, бывший руководитель государства обязан понести наказание. Каким именно образом он планирует добиваться этого, премьер не уточнил.

Новый Байден? Премьер Венгрии дважды опозорился в Польше
Новый Байден? Премьер Венгрии дважды опозорился в Польше

Ранее Петер Мадьяр решил обличить роскошь прежней администрации и записал для этого видео. Местом для разоблачения он выбрал гостевую уборную Национального банка страны. Ролик с унитазом, ёршиком и отделкой он выложил в соцсети, надеясь доказать: предшественники слишком много тратили на интерьеры. Но задумка обернулась против самого премьера. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович публично высмеял колоритную локацию. По его мнению, сам факт съёмки возле «унитазов и туалетных ёршиков» вызывает недоумение.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Петер Мадьяр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar