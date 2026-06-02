Начал с туалета: Мадьяр устроил Орбану странное «разоблачение»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оказался в центре скандала после видео, снятого в уборной Венгерского национального банка. Ролик он опубликовал в соцсетях, пытаясь показать «излишнюю роскошь» в здании регулятора.

Мадьяр представил видео как часть разоблачения прежней администрации. Он хотел обратить внимание на интерьеры, отремонтированные при предыдущем руководстве. Однако такой формат вызвал критику.

Так, аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что локация для обращения выглядит странно и едва ли соответствует статусу главы правительства.

«Дамы и господа, премьер-министр Венгрии снимает видео в одном из гостевых туалетов центрального банка. Если отбросить очевидное, — то, что премьер-министру, пожалуй, не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики, разве можно посчитать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры центрального банка европейской страны?» — написал он в Х.

По словам Кошковича, эффект от публикации оказался сомнительным: показанные интерьеры, на его взгляд, не выглядят чрезмерно дорогими.

«Я видывал и более шикарные туалеты в пабах с вполне умеренными ценами», — сыронизировал аналитик.

Петер Мадьяр пришёл к власти в Венгрии как главный политический оппонент Виктора Орбана. До резкого разворота в публичную политику он сам был связан с правящей системой Fidesz, но в 2024 году вышел из неё на фоне крупного скандала вокруг президентского помилования и быстро стал лицом новой оппозиции. Его партия «Тиса» сначала стала главным конкурентом Fidesz, а в апреле 2026 года победила на парламентских выборах.

Первые недели нового правительства сразу пошли не в режиме спокойной передачи власти, а через конфликты и громкие жесты. Мадьяр начал демонтаж наследия Орбана: потребовал отставки президента Тамаша Шуйока, которого считает фигурой прежней команды, и заявил о готовности менять конституцию, чтобы убрать чиновников, назначенных при бывшем премьере. Оппоненты уже называют это угрозой институциональному кризису. Дополнительно его кабинет уже успел развернуть Венгрию по нескольким спорным направлениям: парламент поддержал сохранение членства страны в Международном уголовном суде, фактически отменив курс прежнего правительства, а также обсуждается налог на сверхбогатых, который должен ударить по элитам, разбогатевшим при Орбане.