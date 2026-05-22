Новый Байден? Премьер Венгрии дважды опозорился в Польше

Первый официальный визит в Польшу обернулся для премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра конфузом. Политик растерялся на красной дорожке – ему пришлось дважды подсказывать направление, а его польский коллега Дональд Туск буквально на ходу объяснял гостю, где нужно стоять и как двигаться согласно протоколу.

Курьёзный момент попал на видео и мгновенно разлетелся по социальным сетям. Пользователи не скупились на шутки. Одни отметили, что Мадьяр быстро сориентировался и не растерялся. Другие провели параллель с экс-президентом США Джо Байденом, который тоже не раз попадал в похожие ситуации.

Туск на ходу подсказывал венгерскому коллеге, где стоять.

В комментариях также пожелали, чтобы новый венгерский лидер не заблудился в политике и твёрдо отстаивал интересы своей страны.

Ранее Life.ru писал, что Венгрия увязала согласие на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз с выполнением Киевом 11 пунктов, касающихся восстановления прав венгерской общины в Закарпатье. Половина требований касается образования на венгерском языке – от полного обучения до возможности перевода экзаменационных заданий.