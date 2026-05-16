15 мая, 23:25

Премьер Венгрии Мадьяр заявил, что Орбан не получит выходное пособие

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что бывший глава правительства Виктор Орбан не получит предусмотренное законом выходное пособие после ухода с поста.

По словам Мадьяра, речь идёт о сумме в 38,8 миллиона форинтов — примерно 124,5 тысячи долларов. Новый премьер подчеркнул, что этот закон ранее был предложен самим Орбаном.

«Виктор Орбан, который на бумаге практически ничем не владеет, не получит эти деньги», — написал Мадьяр в соцсети X.

Петер Мадьяр был утверждён премьер-министром Венгрии 9 мая. Смена власти произошла после парламентских выборов, на которых победы одержали оппозиционные силы. Новый состав правительства принял присягу 12 мая.

Артём Гапоненко
