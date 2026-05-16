Премьер Венгрии Мадьяр заявил, что Орбан не получит выходное пособие
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что бывший глава правительства Виктор Орбан не получит предусмотренное законом выходное пособие после ухода с поста.
По словам Мадьяра, речь идёт о сумме в 38,8 миллиона форинтов — примерно 124,5 тысячи долларов. Новый премьер подчеркнул, что этот закон ранее был предложен самим Орбаном.
«Виктор Орбан, который на бумаге практически ничем не владеет, не получит эти деньги», — написал Мадьяр в соцсети X.
Петер Мадьяр был утверждён премьер-министром Венгрии 9 мая. Смена власти произошла после парламентских выборов, на которых победы одержали оппозиционные силы. Новый состав правительства принял присягу 12 мая.
