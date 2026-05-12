12 мая, 13:36

Аниту Орбан назначили главой МИД Венгрии

Обложка © ТАСС / dpa

Анита Орбан утверждена на пост министра иностранных дел Венгрии. Назначение прошло во время церемонии объявления министров нового правительства партии «Тиса».

Документ о назначении Орбан получила из рук президента Венгрии Тамаша Шуйока. Однако после этого не стала делать с ним совместную фотографию. Вместо этого новый министр иностранных дел сфотографировалась только с премьер-министром Петером Мадьяром.

Теперь Анита Орбан займётся внешнеполитическим направлением в правительстве «Тисы». Дальнейшие заявления нового главы МИД покажут, каким будет курс Будапешта.

Ранее Анита Орбан уже говорила о будущем курсе Венгрии в отношениях с Россией. Тогда она ещё выступала как кандидат на пост главы МИД, выдвинутая новым премьер-министром Петером Мадьяром. На слушаниях в парламентском комитете по иностранным делам Орбан заявила, что развитие открытого и взаимовыгодного диалога с Москвой станет одним из направлений внешней политики Будапешта. По её словам, Россия сохраняет статус важного партнёра для Европы с учётом своей роли в регионе. Такой подход может стать одной из заметных линий нового правительства партии «Тиса».

Николай Вербер
