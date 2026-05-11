Орбан рассказала о новом курсе Венгрии в отношениях с Россией

Развитие открытого и взаимовыгодного диалога с Россией станет одним из направлений внешней политики Венгрии. Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан, выдвинутая новым премьер-министром страны Петером Мадьяром.

На слушаниях в парламентском комитете по иностранным делам дипломат обозначила подход будущего венгерского правительства к отношениям с Москвой. По её словам, Россия сохраняет статус важного партнёра для Европы с учётом своей региональной роли.

При этом дипломат подчеркнула, что взаимодействие не должно строиться на односторонней зависимости одной из сторон. В качестве цели она назвала формирование прозрачной системы отношений между двумя суверенными государствами.

Такой формат, по её словам, должен базироваться на взаимных интересах и учитывать позиции обеих сторон. Венгрия, как отметила Орбан, будет стремиться выстраивать более сбалансированную и прагматичную модель сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что новое руководство Венгрии планирует снизить зависимость страны от российских энергоресурсов, однако не намерено полностью отказываться от поставок нефти и газа из России. Внешнеполитическое ведомство будет ориентироваться на закупки энергоносителей по максимально выгодным ценам.