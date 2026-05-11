Новые власти Венгрии планируют пересмотреть проект АЭС «Пакш-2»

Новое руководство Венгрии планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС «Пакш-2. Об этом заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань, выступая на слушаниях в экономическом комитете парламента.

По его словам, экономическая ситуация в стране напрямую зависит от стоимости энергоресурсов. По его словам, власти намерены добиваться снижения расходов как на закупку нефти и газа, так и на производство электроэнергии.

Одним из первых шагов нового правительства, как подчеркнул кандидат на пост министра, станет пересмотр проекта строительства АЭС «Пакш-2». Капитань также сообщил, что действующие контракты с Росатомом имеют секретный статус, поэтому новое руководство страны пока не ознакомилось с их содержанием. Изучение документов, по его словам, начнётся в ближайшее время.

Напомним, что 9 мая Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», официально занял пост премьер-министра Венгрии, говорится в постановлении парламента страны. Он сменил на этой должности Виктора Орбана, который возглавлял правительство Венгрии на протяжении многих лет.