Мадьяр пригрозил импичментом президенту Венгрии и собрался изменить конституцию

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от президента Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку. Если тот не согласится, то правительство запустит процедуру его отстранения с помощью поправкок в конституцию. Об этом глава правительства заявил после встречи с ним во дворце Шандора в Будапеште.

По словам Мадьяра, он уведомил Шуйока о готовности правящей партии «Тиса» немедленно начать необходимые парламентские процедуры, если тот не изменит свою позицию. Премьер также сообщил, что рассматриваются различные юридические механизмы лишения неугодного президента полномочий.

«Мы внесём необходимые поправки в Основной закон, мы не будем прибегать к законотворчеству, подстроенному под конкретное лицо», а «восстановим <...> венгерское правовое государство и венгерскую демократию», — предупредил Мадьяр.

Мадьяр обвиняет Шуйока в том, что тот не справился с обязанностями главы государства и не препятствовал злоупотреблениям, которые, по его мнению, допускало прежнее правительство Виктора Орбана.

Напомним, что в защиту Шуйока выступили Виктор Орбан и партия «ФИДЕС», которая теперь находится в оппозиции. Они назвали требование Мадьяра опасным прецедентом и возможным нарушением конституционного порядка. По венгерскому законодательству президент избирается парламентом на пятилетний срок. Шуйок занял этот пост в 2024 году. Сейчас он отказывается уходить в отставку.