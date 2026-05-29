29 мая, 16:23

Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку после требования нового премьер-министра Петера Мадьяра. Глава государства обратился в Венецианскую комиссию за правовой оценкой конфликта, сообщила пресс-служба дворца Шандора — официальной резиденции главы государства.

В резиденции президента заявили, что политические призывы к отстранению главы государства создают противоречивую ситуацию для конституционного порядка и подрывают авторитет института президента.

Мадьяр потребовал от Шуйока добровольно покинуть пост до 31 мая после победы партии «Тиса» на парламентских выборах. По мнению нового премьера, президент не должен оставаться в должности, поскольку ранее не препятствовал злоупотреблениям правительства Виктора Орбана.

В поддержку Шуйока выступили сам Орбан и партия «ФИДЕС», перешедшие в оппозицию. Они считают требование Мадьяра опасным прецедентом и нарушением конституционных норм. По законам Венгрии президент избирается парламентом на пять лет. Шуйок занял этот пост в 2024 году.

Николь Вербер
