Мадьяр призвал заблокировать счета и выезд соратникам Орбана

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр обратился к силовым и финансовым органам Венгрии. Будущий премьер страны потребовал не допустить вывода средств за границу. Также он призвал запретить выезд бизнесменам из окружения пока ещё действующего премьера Виктора Орбана.

Политик заявил, что олигархи, связанные с Орбаном, якобы переводят десятки миллиардов форинтов в офшоры. Деньги уходят в Объединённые Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие страны. По словам Мадьяра, национальное налоговое и таможенное управление Венгрии уже приостановило несколько крупных переводов. Речь о операциях, связанных с окружением Антала Рогана — главы канцелярии премьера.

Мадьяр предложил задержать подозреваемых в нанесении ущерба Венгрии на триллионы форинтов. Он считает, что эти люди могут попытаться скрыться в странах, откуда их нельзя экстрадировать.

Ранее Мадьяр заявил о планах отстранить от власти президента Тамаша Шуйока. Также политик намерен заменить ряд высокопоставленных чиновников. В списке — председатели Верховного и Конституционного судов, руководитель Национального управления по делам юстиции и генеральный прокурор.