Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 18:06

Орбан отказался от депутатского мандата, но останется лидером ФИДЕС

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вскоре покинет свой пост, принял решение отказаться от депутатского мандата в парламенте, но остаться лидером партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Об этом он заявил в видеообращении, транслировавшемся национальными телеканалами.

«Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться. Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения», пояснил политик.

По его словам, правление ФИДЕС предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии, и в июне намерено провести общенациональный съезд. Орбан добавил, что готов взяться за эту задачу, если съезд окажет ему доверие.

Будущая глава МИД Венгрии Орбан также займёт пост вице-премьера
Будущая глава МИД Венгрии Орбан также займёт пост вице-премьера

Ранее Life.ru рассказывал, что будущий премьер Петер Мадьяр предложил доктору Вильмосу Катай-Немету возглавить министерство транспорта и инвестиций. Нюанс в том, что кандидат незрячий. По словам Мадьяра (чья инаугурация намечена на 9 мая), новый член кабинета займётся вопросами доступности и создания равных возможностей для всех слоёв населения.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar