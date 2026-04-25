Орбан отказался от депутатского мандата, но останется лидером ФИДЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вскоре покинет свой пост, принял решение отказаться от депутатского мандата в парламенте, но остаться лидером партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Об этом он заявил в видеообращении, транслировавшемся национальными телеканалами.

«Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться. Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения», — пояснил политик.

По его словам, правление ФИДЕС предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии, и в июне намерено провести общенациональный съезд. Орбан добавил, что готов взяться за эту задачу, если съезд окажет ему доверие.

Ранее Life.ru рассказывал, что будущий премьер Петер Мадьяр предложил доктору Вильмосу Катай-Немету возглавить министерство транспорта и инвестиций. Нюанс в том, что кандидат незрячий. По словам Мадьяра (чья инаугурация намечена на 9 мая), новый член кабинета займётся вопросами доступности и создания равных возможностей для всех слоёв населения.