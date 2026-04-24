24 апреля, 14:43

В Венгрии появится слепой министр — он будет курировать транспорт и инвестиции

Вильмос Катай-Немет и Петер Мадьяр. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyugat.hu

В Венгрии членом правительства впервые может стать слепой человек. Будущий премьер страны Петер Мадьяр сообщил, что предложил доктору Вильмосу Катай-Немету занять пост министра транспорта и инвестиций.

По словам Мадьяра, который возглавит кабинет 9 мая, новый министр будет курировать вопросы доступности и равных возможностей для всех категорий граждан. Отмечается, что под руководством Катай-Немета общественный транспорт венгерской столицы прошёл масштабную модернизацию — это случилось 15 лет назад.

Уходящий глава МИД Венгрии заявил, что не жалеет о развитии отношений с Россией

На днях Петер Мадьяр назвал дату своего официального вступления в должность главы правительства — 9 мая. Сразу после присяги будущий премьер-министр планирует провести праздничную церемонию, посвящённую передаче власти.

Юрий Лысенко
