Глава оппозиционной партии «Тиса», одержавшей убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр объявил дату своего вступления в должность.

В своём аккаунте в соцсети Х политик сообщил, что присяга состоится 9 мая. Сразу после официальной церемонии Мадьяр намерен организовать торжественное мероприятие, посвящённое смене власти.

Праздник пройдёт в самом сердце венгерской столицы — на площади Кошута, которая находится непосредственно у стен парламента. Это символичное место призвано подчеркнуть всенародную поддержку нового курса.

Ранее Life.ru писал, что Лавров назвал нежелание Петера Мадьяра звонить Путину его правом. При этом министр подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу и никогда от него не уклоняется. Лавров добавил, что президент России неоднократно говорил об открытости к разговору и многократно доказывал это конкретными делами.

