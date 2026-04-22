22 апреля, 14:25

Смена «караула» в Будапеште: Мадьяр назвал дату инаугурации и пообещал праздник у стен парламента

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр станет премьером 9 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Глава оппозиционной партии «Тиса», одержавшей убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр объявил дату своего вступления в должность.

В своём аккаунте в соцсети Х политик сообщил, что присяга состоится 9 мая. Сразу после официальной церемонии Мадьяр намерен организовать торжественное мероприятие, посвящённое смене власти.

Праздник пройдёт в самом сердце венгерской столицы — на площади Кошута, которая находится непосредственно у стен парламента. Это символичное место призвано подчеркнуть всенародную поддержку нового курса.

Петер Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю

Ранее Life.ru писал, что Лавров назвал нежелание Петера Мадьяра звонить Путину его правом. При этом министр подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу и никогда от него не уклоняется. Лавров добавил, что президент России неоднократно говорил об открытости к разговору и многократно доказывал это конкретными делами.


Дарья Денисова
