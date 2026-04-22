Укрепление позиций Центральной Европы через историческое наследие и региональные союзы обозначил в своих планах будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Об этом сообщило издание Politico.

Историческое прошлое региона рассматривается как один из ключевых инструментов для выстраивания новых международных связей. Среди приоритетов обозначено сотрудничество с Австрией, где важную роль играют давние экономические и культурные связи.

Общее наследие времён Австро-Венгерской империи также называется фактором, способным усилить взаимодействие между странами. Новый курс предполагает расширение контактов не только в экономике, но и в культурно-исторической сфере, что должно придать отношениям более глубокий характер.

Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, чья политическая сила одержала победу на парламентских выборах, выступил с резонансным заявлением о кадровых изменениях в руководстве страны. Он сообщил о планах добиться отставки ряда высших должностных лиц Венгрии, включая президента Тамаша Шуйока.